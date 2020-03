La mítica PlayStation 2 cumple 20 años desde su lanzamiento

El 4 de marzo del 2000 cambió la historia de los videojuegos, porque hace 20 años se lanzaba al mercado la mítica PlayStation 2. La consola de Sony marcó un precedente y pavimentó un camino para muchos gamers.

Más de 11 mil títulos se crearon para la máquina que venía a reemplazar a la querida PSOne y dejó grandes obras como Grand Theft Auto III, GTA Vice City, God of War, Shadow of the Colossus, SmackDown vs. RAW, Winning Eleven y muchos más.

La introducción de los CD en PS1 marcó un cambio histórico que en PS2 se explotó con la introducción del DVD y la primera integración del juego online. ¡Gracias por tantas horas de juego, PlayStation 2!

20 looks good on you, PS2. pic.twitter.com/qtyE8sStZO — PlayStation (@PlayStation) March 4, 2020