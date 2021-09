Los fanáticos y las fanáticas del popular videojuego FIFA se están frotando las manos, porque faltan solo días para poder jugar la próxima entrega de EA Sports, porque desde el 22 de septiembre estará disponible el FIFA 22 mediante el acceso anticipado de EA Play.

Durante estos días se empezaron a dar a conocer las estadísticas de los jugadores e Inter de Milán dio a conocer cómo serán los mejores futbolistas de su plantel, entre ellos Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

El King y el Niño Maravilla retrocedieron en el popular simulador de fútbol, debido a que al volante le restaron dos puntos de media, y el delantero ya no tiene una carta de oro brillante.

Arturo Vidal en FIFA 21 tenía una tarjeta de 83, siendo "panel" en Ultimate Team, pero en el 22 bajó a 81 de media. La principal fortaleza del formado en Colo Colo será el 82 de defensa y físico.

En tanto, Alexis Sánchez ya no posee una carta de oro raro, sino que ahora será no brillante, mantiendo el 80 de media, pero con menos estadísticas in game. Además, el ex Cobreloa ahora aparece como mediapunta y no como extremo izquierdo.

El FIFA 22 está a la vuelta de la esquina, los principales jugadores chilenos ya tienen sus cartas oficiales, las que no serán muy utilizadas por los fanáticos, debido a sus pobres números.