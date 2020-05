El desarrollo de The Last of Us 2 terminó y está listo para ser distribuido

The Last of Us: Part II finalmente terminó su desarrollo. Así lo aseguró Naughty Dog que reveló que la versión gold del videojuego ya está lista para ser distribuida el 19 de junio.

"Como bien ya escucharon, The Last of Us 2 tiene una fecha de lanzamiento del 19 de junio de 2020. Eso no es de lo que trata este vídeo. Queremos informarles que ya tenemos la versión gold. En abril dijimos que, dado el estado del mundo, la logística y cosas fuera de nuestro control, teníamos que retrasar el juego, lo cual nos dio algunas semanas adicionales para pulirlo", informó Neil Druckmann, director del título.

Y agregó que "ahora que tenemos una fecha de estreno, hemos entregado nuestra versión gold. Eso significa que los discos van a ser creados, y que los ejecutables se van a subir a PlayStation Network, y todos tendrán nuestro juego en las manos dentro de unas pocas semanas".

The Last of Us 2 llegará el próximo 19 de junio a PlayStation 4 y a pesar de las diferentes filtraciones que han salido sobre la historia del videojuego, los productores del título aseguran que la versión final será única.