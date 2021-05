Deportes Concepción pide cancha, derribó a Huachipato, y saca chapa de candidato en el ePrimera DIRECTV GO

Una semana de alto nivel se vivió con la fecha 2 del ePrimera DIRECTV GO, la liga oficial gamer de la ANFP, con la disputa del grupo 3, con varios encuentros de lujo protagonizados por Deportes Melipilla, Deportes Temuco, Deportes Concepción, Huachipato, Santiago Wanderers y Universidad de Concepción en la ruta para conocer a los mejores.

Primero se enfrentaron Deportes Melipilla ante Deportes Temuco, que comenzó con la ventaja del Pije pero donde el Potro remontó para igualar las cifras, pero que quedó por 2-1 en ventaja para los metropolitanos en el primer encuentro. El segundo quedó en ventaja para Melipilla en el inicio, pero Temuco remó de atrás para imponerse por 3-1, tras ir empatando en el minuto 70 del compromiso.

El plato de fondo del miércoles fue protagonizado por Deportes Concepción ante Huachipato, donde el León de Collao se mostró superior con un fútbol atractivo, entretenido, con Neymar como figura y muchos goles. De hecho, la primera llave se la llevó Axel Azócar por 4-1 y en la revancha se mantuvieron las carencias defensivas de los acereros, que nada pudieron hacer ante los lilas al perder por 3-1, complicando sus opciones de avanzar en el ePrimera DIRECTV GO.

Mientras que en la jornada de ayer, Santiago Wanderers, otro de los candidatos para levantar el trofeo del ePrimera DIRECTV GO, se vio complicado ante Universidad de Concepción de Pedro Müller, donde la labor defensiva fue clave. Eso si, los porteños no pudieron sumar de a tres puntos y se tuvieron que conformar con un doble empate: 0-0 y 1-1.

LA VOZ DE LA FIGURA DE LA SEMANA

Axel Azócar, gamer de Deportes Concepción, fue elegido como el player de la semana. Al respecto comentó que se encuenta en buen momento en el ePrimera DIRECTV GO y que va con todo para buscar el título.

“Me siento en un muy buen nivel, las cosas me están saliendo bien y la pelotita está entrando siempre que tiro. Mi confianza sigue intacta, y me puedo medir de igual a igual frente a cualquier rival, siempre manteniendo la humildad y respeto”, dijo.

Recuerda que todos los partidos del ePrimera DIRECTV GO lo puedes ver en vivo y en directo por DirecTV Sports Gaming en Twitch, y los duelos estelares del miércoles en las señales 618 y 1618 HD de DirecTV Sports.