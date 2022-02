Dealabs vuelve a las noticias gamers después de haber figurado frecuentemente durante el fin de 2021 con las filtraciones de videojuegos, por ejemplo con la revelación de que Epic Games regalaría juegos por Navidad, lo cual resultó ser cierto. Ahora han filtrado los juegos que podrían llegar a Xbox Game Pass, entre ellos estaría el título de dinosaurios de ARK: Survival Evolved.

Cabe destacar que la versión de ARK que llegaría al servicio de Microsoft sería la Ultimate Survivor Edition, ya que la edición normal ya es parte de la Xbox Game Pass. Además de ese juego también se integrarían los títulos Dreamscaper, Infernax, Edge of Eternity, Contrast, Telling Lies, The Last Kids on Earth y Besiege y Skul: The Hero Slayer. La filtración no reveló la fecha de llegada de estos títulos.

Xbox Game Pass confirmó dos juegos que llegarán en febrero, estos son MLB The Show 22 y Two Point Campus.

¿Cuándo se estrenó ARK: Survival Evolved?

Este juego se estrenó el 27 de agosto de 2017. Además, este título tuvo mucha popularidad en 2021 con la serie Arkadia, la cual volvió a reunir a los streamers hispanohablantes más grandes después del éxito de Egoland 1 en Rust.