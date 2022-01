La saga Gears of War podría ser remasterizada como Halo: The Master Chief Collection

Hace unos años, la saga Halo fue traída de regreso en su totalidad para ser disfrutada tanto por las nuevas generaciones como por la misma que pudo jugar sus juegos en los computadores antiguos de Microsoft, resultando ser Halo: The Master Chief Collection, una remasterización que incluye seis títulos de la franquicia. Ahora hay rumores de que la saga Gears of War podría tener el mismo destino.

Esta información proviene de Nick Baker, cofundador del sitio XboxEra, quien señaló que hay una segunda saga muy reconocida en la historia de Xbox que está "recibiendo un tratamiento como Halo: The Master Chief Collection". Aunque esto podría tratarse de Gears of War o de la saga Fable.

Gears of War es una de las sagas de videojuegos más reconocidas de la historia, sobre todo con sus primeros tres títulos de la saga, los cuales estuvieron protagonizados por el gran escuadrón comandado por Marcus, Dom, Cole y Baird. El juego Gears of War 1 es el único título que ha sido remasterizado con el nombre de Gears of War: Ultimate Edition.

¿Cuándo se estrenaría la remasterización de la saga Gears of War?

Según los rumores esta remasterización podría estrenarse en el año 2023.