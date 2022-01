Horizon Zero Dawn fue un juego que recibió excelentes críticas tanto por su jugabilidad como también por la ambientación, y ahora queda cada vez menos para que se estrene su sucesor: Horizon Forbbiden West, juego nuevamente exclusivo de PlayStation que tendrá otra vez a la guerrera Aloy como protagonista.

El título fue desarrollado por Guerrilla Games y será distribuido por Sony. Se espera que este juego tenga más enfoque en las tribus que conoció Aloy en el primer juego, un ejemplo de ello son los clanes Tenakth y los Utaru. PlayStation publicó un nuevo tráiler de este juego de Horizon donde se destaca el entorno y las máquinas enemigas.

Cabe destacar también que durante los últimos días se anunció un spin-off de la saga que se llamará Horizon Call of the Mountain, título que estará disponible para la PlayStation VR2, el nuevo aparato de realidad virtual que tendrá la PlayStation 5. En esta ocasión Aloy no será la protagonista de la historia, pero se espera que de igual forma tenga una aparición.

¿Cuándo se estrena Horizon Forbbiden West?

El título se estrenará el 18 de febrero de 2022 y estará disponible para las plataformas de PlayStation 4 y PlayStation 5.