El King tendrá una mejora en su tarjeta Road to the Knockouts de la Champions League en el popular videojuego.

Inter de Milán sumó una victoria clave este miércoles, porque derrotó a Shakhtar, con Arturo Vidal en cancha, y se metió en los octavos de final de la Champions League.

El cuadro lombardo gracias a su victoria y la de Real Madrid ante Sheriff se aseguró estar entre los 16 mejores, superando lo hecho en la temporada pasada, donde quedaron eliminados en la fase zonal.

Este no sólo en lo deportivo tiene una implicancia, sino que los fanáticos del FIFA 22 también tenemos un motivo para festejar, porque la carta de Vidal Road to the Knockouts de la Champions League cumplió con los requisitos y tendrá un upgrade.

La tarjeta especial del King en el modo Ultimate Team actualmente cuenta con una valoración general de 85, y llegará a los 87, debido a que Inter pasó de ronda y ganó tres de sus últimos cuatro compromisos.

De esta forma, el volante chileno será una de las mejores opciones como MC en el popular videojuego, sobre todo para aquellos que tengan en su equipos cartas de la Serie A, debido a que subirá mucho sus atributos, pasando a ser un box to box top.

El gran déficit de Vidal en el juego de EA Sports es su ritmo, el cual subirá al menos a 77, lo cual no es perfecto, pero sí le ayudará a desplazarse con mejor velocidad por el centro de la cancha.

Arturo Vidal celebra la clasificación en la Champions y la mejora de su carta, la que seguramente usa, debido a que es fanático del FIFA 22.