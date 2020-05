Así escucharemos The Last of Us Part II en su doblaje a español latino

Cada vez queda menos para el esperado lanzamiento de The Last of Us Part II, esperado megaproyecto para la PlayStation 4 de Naughty Dog que llegará a la consola de Sony el próximo viernes 19 de junio.

La espera se calentó todavía más con el lanzamiento en las últimas horas del último tráiler del videojuego, que deja ver un adelanto de la historia y de las brutales gráficas que tendrá en este cierre de la PS4.

Horas más tarde el canal latinoamericano de PlayStation en YouTube liberó el mismo contenido doblado a español latino para esta parte del mundo, generando la misma sensación de hype en todos los usuarios que ya quieren jugar a la nueva aventura de Ellie y Joel.

Afortunadamente Sony y Naughty Dog volvieron a trabajar con los actores de doblaje que dieron vida a la primera entrega de la serie, en ese lejano 2013 para la PlayStation 3. Mariela Centurión, Adrián Wowczuk y Martín Gopar regresarán para darle voz a Ellie, Joel y Tommy, respectivamente.

Sin duda que se deja ver un trabajo tremendamente prolijo en el doblaje del juego, muy a la altura de lo que se espera de este proyecto de Naughty Dog, que buscará cerrar con broche de oro a esta generación de consolas de Sony.

El esperado videojuego llegará a la PS4 el viernes 19 de junio

The Last of Us Part II seguirá los acontecimientos de la primera parte de la historia lanzada, aunque en esta ocasión y como se ha visto en los diferentes trailers, con más importancia al futuro de Ellie que el de Joel.

Para más noticias relacionadas con The Last of Us Part II en RedGol Gamer ingresa acá.