La espectacular carta que convierte a Arturo Vidal en uno de los mejores jugadores del FIFA 21

Los fanáticos chilenos del popular videojuego FIFA 21 estamos contentos, porque por fin llegó un jugador nacional de calidad a nuestras plantillas de Ultimate Team, pero eso no es todo, sino que es uno de las mejores cartas que han sacado hasta ahora.

Estamos hablando de una versión híper chetada de Arturo Vidal, quien está disponible como SBC y es uno de los jugadores más interesantes del equipo del evento FUT Birthday, que vive su primera semana.

El King es una carta meta en el juego, debido a que tiene cinco estrellas de filigranas y cuatro de pierna mala, es decir, puede hacer todos los skills disponibles en el juego, como la elástica normal e invertida, croqueta, etc.

Pero eso no es todo, porque las estadísticas in game de Vidal son simplemente alucinante. Por ejemplo, tiene un ritmo de 82; su tiro es de un delantero, con 92 de potencia; se mueve muy bien gracias a sus 86 de equilibrio y 82 de agilidad; mientras que en defensa es una máquina, con 90 de intercepciones, 87 de fuerza y 97 de agresión.

Las estadísticas de Vidal, todo en verde

Es un MC completo, puede jugar como volante defensivo, y también ofensivo, gracias a sus skills y su gran tiro, además, tiene una muy buena resistencia de 90, por ende es un box to box que no tiene nada que envidiarle a cartas como Bruno Fernandes o incluso como Ruud Gullit.

El único "contra" que tiene Arturo Vidal es lo complicado para darle química, aunque con algún ícono, cualquier versión de Cristiano Ronaldo, y con el nuevo Ivan Perisic FUT Birthday puede entrar en tu equipo.

Los pro player ya empezaron a hacerse la carta del King Vidal, y tú tienes mucho tiempo de juntar las medias necesarias para adquirirlo (piden una plantilla de 84 con IF, 85 con IF y 86 con IF), ya que su SBC expira el 14 de abril.