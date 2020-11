Aprende a desbloquear el mapa invertido de Among Us

Among Us sigue sorprendiendo a sus fanáticos con secretos que tenía antes de ser el juego más popular del año y entre ellos se encuentra el mapa invertido que InnerSloth lanzó como broma el April's Fool o día de los inocentes. Los pasos para tener una partida en este divertido escenario son muy fáciles.

El clásico The Skled se invierte como un espejo, lo que es un total desafío para los usuarios. Para obtener este mapa sólo debes cambiar la fecha de tu computador al 1 de abril y luego iniciar el juego. Con esto, el ala médica, electricidad, reactor, los motores y cámaras estarán del lado derecho, mientras que meteoritos, escudos, oxígeno y navegación quedarán a la izquierda.

Mapa espejo de Among Us

Al igual como pasó con Halloween del año pasado, cuando Among Us lanzó accesorios exclusivos, con un cambio de fecha del computador puedes acceder a ellos y esta no fue la excepción con el mapa secreto invertido con temática del día de los inocentes o April's Fool.

Cabe recordar que InnerSloth hace algunas semanas avisó que al videojuego se viene un mapa más grande que The Polus, que tiene esa categoría, entre las primeras pistas de la gran actualización que promete renovar el aclamado Among Us.