Nicole Fajre: nominada a los premios The Best y Mejor Volante

Quedan 18 días para la máxima fiesta del fútbol femenino. El 5 de diciembre se vivirán los Premios FutFem 2022, presentados por Unimarc, y contará con la presencia de autoridades, jugadoras y prensa especializada. Además, votando por tus favoritas y registrando tus datos en el sitio web de Contragolpe, podrás ganar una invitación doble para ser parte de la gala.

Este año son 14 las categorías a premiar: The Best, presentado por Unimarc; el Mejor Gol, presentado por Latam; premio a la Trayectoria, presentado por Caja Los Andes; Mejor Arquera, Mejor Defensa Central, Mejor Lateral, Mejor Volante, Mejor Delantera, Mejor Jugadora del Ascenso Femenino, Jugadora Revelación, Mejor Extranjera en Chile, Mejor Jugadora del Fútbol Formativo, Mejor Comunicadora y Mejor DT.

Nicole Fajre, jugadora de Santiago Morning, está nominada a dos categorías este año. Al premio The Best que presenta Unimarc y a la Mejor Volante. El año pasado, Fajre también fue nominada dentro de las mejores mediocampistas del torneo y este 2022 nuevamente ha sido una de las jugadoras más destacadas de su equipo.

RedGol Fem conversó con la ex Universidad de Chile y se refirió a ser una de las candidatas al premio The Best: "La verdad es que no me esperaba para nada estar nominada. Fue una sorpresa muy gratificante y me siento muy agradecida que me hayan considerado. Estar nominada a este premio es una motivación extra para seguir mejorando".

Para la volante el estar nominada ya es un premio, sin embargo considera que el solo hecho de realizar una gala exclusiva para el fútbol jugado por mujeres es "una iniciativa increíble, ya que es de gran ayuda para el fútbol femenino y para dar a conocer a las jugadoras".

Nicole Fajre destaca por tener una derecha privilegiada y anotar golazos. Es una jugadora muy talentosa y los hinchas la piden hace mucho en la Selección Chilena. Esta temporada se ganó un puesto como titular y es clave en el funcionamiento del equipo.

"Para mí este año ha sido de mucho aprendizaje. En cuanto a lo futbolístico, me ha tocado modificar mi estilo de juego, nuestro modelo y mi posición en cancha. Lo que me gusta, ya que me ha entregado más herramientas para poder rendir", aseguró Nicole sobre los cambios en el equipo de la mano de Milenko Valenzuela.

Nicole Fajre está nominada junto a Ysaura Viso (Colo Colo) y Rebeca Fernández (Universidad de Chile) para el Premio The Best, presentado por Unimarc y en la categoría de Mejor Volante, comparte la nominación con Yessenia López de la U y Yastin Jiménez de Colo Colo.