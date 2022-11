Este lunes 5 de diciembre se vivirán los Premios FutFem 2022 presentados por Unimarc. La gala exclusiva del fútbol femenino se celebrará por segundo año consecutivo para reconocer a las mejores jugadoras de la temporada, el mejor entrenador y el XI Ideal de este año.

El plazo para participar de las votaciones se acabará el viernes 2 de diciembre al mediodía y para votar el público debe ingresar al sitio web de Contragolpe, registrar los datos que se solicitan y elegir a sus favoritas en las categorías que se desplegarán. Además, quienes sean parte de la votación entrarán al sorteo de una de las dos invitaciones dobles para asistir a la gala.

Una de las categorías a premiar y que será presentada por Caja Los Andes es el premio a la Mejor Trayectoria. Las candidatas al reconocimiento por sus carreras son Daniela Pardo, jugadora de Santiago Morning, Valeria Lucca ex jugadora de Audax Italiano que se retiró hace 10 días y Nathalie Quezada, delantera de Palestino.

En RedGol Fem conversamos con la goleadora histórica de Colo Colo sobre su nominación tras tantos años de carrera en que sus mayores éxitos los consiguió de la mano del Cacique. "La verdad es que estoy muy feliz y contenta de que me hayan nominado, siento que se valora todo lo que una hace dentro del fútbol femenino", comentó Nathalie.

Sobre el apoyo que le han brindado por ser una de las nominadas, Nathy aseguró que "siempre estoy agradecida de la gente, de la hinchada y de todo el mundo porque siempre tienen una palabra linda para lo que una hace. Valoran mucho lo que he hecho por el fútbol femenino, así que que estoy orgullosa de todo lo que pude entregar en su momento y lo que sigo entregando hasta ahora".

Nathalie Quezada comenzó su carrera el 2008 en Unión La Calera y sus años más destacados fueron cuando defendió la camiseta de Colo Colo. Allí ganó 13 títulos nacionales, 3 Copas de Campeonas y una Copa Libertadores. Además, suma más de 200 goles con las Albas.

La nacida en Santiago también se refirió a compartir la nominación junto a dos destacadas futbolistas: "me hace sentir feliz y orgullosa estar nominada con grandes personas y grandes jugadoras. Me ha tocado compartir cancha con Daniela Pardo y Valeria Lucca y sea la que sea que gane, yo me seguiré sintiendo contenta porque ser candidata ya es un logro".