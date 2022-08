Gabriela Huertas es una mediocampista colombiana de 31 años, que militó en el fútbol estadounidense y cuyo último club fue Independiente de Santa Fe. Esta semana fue oficializada como el primer fichaje de Universidad de Chile para la segunda rueda del Campeonato Femenino 2022.

Huertas, sin embargo, no llegó a tierras nacionales sin conocer al club al que llega. Además de haber enfrentado a la U en la Copa Libertadores Femenina 2020, Carla Guerrero fue su compañera en el elenco bogotano en 2017, por lo que su añosa amistad terminó en una recomendación de venir a Chile.

"Antes de llegar a la U hablé con Carla (Guerrero), que es la persona a la que conocía, porque jugamos en Santa Fe. Ella siempre me habló bien del club, me dijo que administrativamente eran muy organizados, deportivamente también. Que tenían un cuerpo técnico que era muy bueno, que las instalaciones del club también, y que siempre estaban dispuestos a colaborar en todo lo que necesitara el plantel femenino. La verdad llegué acá y eso es lo que me encontré y eso es muy gratificante", confesó Gaby.

Haber enfrentado a las Leonas en el pasado fue una pieza clave en su fichaje. "De la Copa Libertadores recuerdo mucho el partido contra la U, pues porque fue por cuartos y fue cuando Santa Fe salió y yo tenía de referencia a Carla, porque la conocía de antes, y a Paloma (López), porque la vi jugar por la Selección Chilena. Hay otras jugadoras, como (Fernanda) Ramírez que era la central aunque ya no está en la U, me sorprendieron mucho. O Bárbara (Sánchez), la venezolana, que fueron jugadoras que destacaron en ese partido", agregó.

Además, y respecto al plantel, Huertas señaló que "todas me han recibido muy bien, ninguna objeción. Me he acoplado bien, creo que era más de parte de mía el llegar y asociarme rápido, porque ellas son las que están acá y la nueva soy yo. De ellas he recibido muy buenos comentarios y experiencias; me han preguntado cómo estoy o cómo me he sentido, si necesito o me hace falta algo. Eso es importante y espero, también, poder estar a punto rápido para competir con ellas de la mejor forma".

Las metas de la colombiana con Universidad de Chile son las mismas del resto del equipo: "Creo que es una ilusión. Es un compromiso muy importante el que se tiene con un club grande como es la U en Chile. Siempre llego con esa ilusión de hacer las cosas bien, de lograr conseguir objetivos que se planea un club como este, que son ganar un campeonato o un torneo internacional, clasificar y ese tipo de cosas", destacó.

Pero, ¿cómo aportará al equipo en cancha? "He jugado en varias posiciones. Cuando tenía 8 o 10 años y jugaba con niños, era delantera. Después jugué con mujeres como central, volante, lateral, volante por los costados, de creación, y ya. Pero la que más me gusta es como volante mixto. Me gusta colaborarle a mis compañeras y en ese puesto aporto en lo defensivo y en lo ofensivo. Ir a hacer el doble marcaje, pero también estar apoyando o en línea de pase. Que el balón pase por mis pies, eso es lo que más me gusta", sentenció Huertas.