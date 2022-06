Camila Navarrete decidió crear su propia marca de ropa porque nunca encontraba prendas de su talla. Para ella, así como para muchas mujeres, encontrar ropa bonita, con estilo y buen calce es casi una odisea. "La verdad es que estaba un poco chata de que todo lo que hubiese en el retail fuera feo", confiesa Camila.

"Yo aprendí a coser a los 13 años porque cuando me llegó mi primera regla empecé a engordar (muchos años después supo que era por un desorden hormonal) y lo único que encontraba de mi talla, era ropa de señora y yo era una joven alternativa y gótica, entonces era como 'necesito ropa que se me haga cómoda para mí'. Así que ahí empecé a coser, diseñar y decidí crear mi propia marca durante la pandemia", cuenta la influencer.

En la tienda de NSF (nombre de su marca), se pueden encontrar prendas como bikers, poleras, pantalones, vestidos, corsés e incluso merchandising de la marca como chapitas, tote bags y parches.

Camila dice que durante estos dos años con su marca, ha aprendido que "al retail no le importa la diversidad, solo lo utiliza para vender. Actualmente me encuentro en Europa y aún estando acá, me he dado cuenta que son pocas las marcas que ofrecen ropa realmente de talla grande. Yo que soy la segunda talla grande, no encuentro ropa para mí. Al retail no le importa y la gente está muy interesada en poder explorar sus estilos, expresar su forma de ser a través de la ropa porque nosotros no nos cubrimos, nos vestimos".

Es por eso que NSF ha tenido tanto éxito, pues en todas las ventas de sus colecciones ha vendido casi la totalidad de prendas, y es que las mujeres de tallas grandes agradecen la existencia de ropa bonita, estilosa y con buen calce. Además, Camila se ha encargado de utilizar a modelos reales para poder mostrar sus creaciones.

Sobre lo que le gustaría lograr con su marca a futuro, Camila asegura que desea que su marca "sea grande, que pueda encontrarse en el retail y que pueda identificar en la calle a las personas que la usen. Ya me ha pasado antes, pero me gustaría decir 'wow, ahí va una polera diseñada por mí", y por supuesto también quiero que a la gente le siga gustando las cosas que diseño".

¿Cuándo vendrá una nueva colección de Nosoyfashionista? Camila por ahora se encuentra recorriendo Europa, pero cuando regrese se lanzará con todo con la nueva colección: "Se viene bacán. Va a ser algo muy invernal y la gracia de mi marca es que son prendas atemporales porque sé lo difícil que es encontrar ropa de la talla de una, y en verdad es súper importante dar esa opción para todo el mundo".