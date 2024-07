Argentina queda con arena por declaraciones de ex crack de Colombia contra Messi: "Cualquiera lo marca"

Lionel Messi no ha tenido una gran Copa América, torneo en el que apenas ha marcado un gol y ha mostrado poco desequilibrio en la ofensiva del elenco trasandino. Por eso en Colombia hay confianza de cara a la final del certamen.

Una muestra de eso fue lo que expresó el ex mundialista cafetero Adolfo “Tren” Valencia, quien aseguró que el jugador el Inter Miami actualmente no tiene el brillo que hizo deslumbrar al mundo y anularlo es sencillo.

“A Messi ahora cualquiera lo puede marcar, sin quitar mérito a todo lo que ha hecho”, manifestó en charla con TyC Sports.

“Ya no es el Messi que nosotros estábamos acostumbrados a ver en el Barcelona que se sacaba seis, siete, ha perdido velocidad, ha perdido fuerza por los años”, agregó.

Messi jugó ante Chile en esta Copa América y no fue desequilibrante

Di María es otro “Messi”

También apuntó a otra figura de Argentina con esas mismas características. “Los colombianos que están jóvenes tienen que saber ese plus, que no es el mismo Messi. Di María no es el mismo jugador que nosotros conocimos con 23, 24 años, 26, 27. Esa es una ventaja que nosotros tenemos que tratar de aprovechar”, sostuvo el Tren.

De todas formas explica que no quiere ser irrespetuoso. “Siempre fui hincha de él, que lo respeté como jugador y como persona porque es un jugador profesional que nunca tuvo una queja. Yo soy hincha de eso”, constató Valencia.

La confianza de Colombia

Para Valencia, la chance de que Colombia levante su segunda Copa América tras la conseguida en el 2001 como locales es una opción que está latente.

“Nosotros sabemos que Argentina es un rival difícil, campeón mundial, campeón de Copa América, pero que pasa con los muchachos (de Colombia), los muchachos se tienen mucha confianza”, sostuvo.