Al campeón del mundo no le gustaron los polémicos dichos del DT de Colo Colo tras el triunfo contra Iquique.

Jorge Almirón se mostró muy molesto en Colo Colo y disparó fuerte contra Universidad de Chile. Esta situación no le gustó para nada a Claudio “Bichi” Borghi y salió a cuestionar al DT de los Albos.

Pese a que Colo Colo derrotó por 3-0 a Deportes Iquique, Almirón tenía la cabeza puesta en lo que sucederá en el Tribunal de Disciplina de la ANFP. El técnico es investigado por incumplir su sanción ante Huachipato y ahora los Albos podrían perder puntos por secretaría.

La molestia de Borghi con Almirón

Luego del triunfo sobre los Dragones Celestes, Almirón decidió salir al ataque por los medios. A través de TNT Sports, el entrenador tuvo fuertes dardos para la denuncia de los Azules. “La U es un equipo muy grande, siempre va a ser grande, al igual que Colo Colo, todo el respeto, pero la verdad es que me imagino que a la gente le debe dar vergüenza que los representen así“, aseguró.

Esta actitud no le agradó a Claudio Borghi e indicó que no debió hablar. “Para mí no era el momento. Incluso, ni siquiera Dani Arrieta lo fue a entrevistar, creo lo pidió él“, comenzó explicando el campeón del mundo.

“Fue un desahogo, pero el que está del otro lado no lo puede entender como un desahogo porque él dijo que no puede ser que en Chile se gane en secretaría y el que está impartiendo justicia te puede decir pucha…Él dijo que se equivocó en esto y si te equivocaste tienes que cumplir“, profundizó Claudio Borghi.

La resolución del Tribunal de Disciplina estará disponible este martes 5 de noviembre. Uno de los escenarios es que Colo Colo sea sancionado con la resta de puntos, como ha ocurrido en otras ocasiones, aunque también podrían recibir otro castigo que no afecte su lugar en la tabla de posiciones.

Colo Colo enfrentará en la última fecha del Campeonato Nacional a Deportes Copiapó. A los dirigidos por Jorge Almirón les basta con un triunfo para ser campeones. El partido se jugará el domingo 10 de noviembre a las 16:00 horas.