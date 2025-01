El foco en Colo Colo está puesto en la confección del plantel para la temporada 2025, ya que en eso trabaja la dirigencia de Blanco y Negro día a día.

La última novedad del Cacique está en el arco, porque este jueves la directiva de la concesionaria llegó a un total acuerdo con Brayan Cortés para que renueve su vínculo con los albos.

Por mientras, el plantel albo se encuentra en La Serena haciendo los trabajos de pretemporada, pero falta una figura, porque no viajó al norte del país ya que entró en rebeldía con los dirigentes.

Maximiliano Falcón protagoniza un nuevo conflicto en Colo Colo

En las imágenes que compartió Colo Colo de los primeros trabajos en La Serena no está Maximiliano Falcón, simplemente porque no viajó al balneario nortino al encontrarse enojado con los dirigentes.

El reportero de radio ADN Cristián Alvarado explicó la situación que tiene enojado al Peluca, por lo que no está con el resto de sus compañeros entrenando.

Maxi Falcón está molesto.

“Maximiliano Falcón no se subió al viaje con destino a La Serena, me llamó la atención esta situación y pregunte ¿Qué pasa con Maximiliano Falcón que no ha viajado a La Serena? y me lo contaron”, dijo de entrada el calvo comunicador.

“Me cuentan que hoy Falcón está molesto con la directiva de Blanco y Negro, entendía que iba a ver una compra de un porcentaje de su pase y eso hasta el momento no ha ocurrido”, agregó.

Para cerrar, Alvarado explicó que “había un compromiso de la dirigencia de Blanco y Negro y eso no ha pasado hasta el momento y en medio de tanta negociación, obviamente se siente tocado y afectado. El jugador no está junto a sus compañeros en La Serena”.

