El ex delantero de Colo Colo está preocupado y no entiende nada la insólita formación que prepara el Cacique contra Alianza Lima por Copa Libertadores.

Colo Colo recibe a Alianza Lima por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores con la obligación de siempre del Cacique, de dejar los tres puntos en el estadio Monumental como dueño de casa en la competencia internacional. Sin embargo, hay ruido.

En las últimas horas los albos fueron “golpeados” por una inédita formación que prepara Jorge Almirón… con el ingreso de Gonzalo Castellani al mediocampo y Esteban Pavez de defensa central, en un cambio de línea de cuatro a tridente central.

Así las cosas, en Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez puso el grito en el cielo muy preocupado por el once integrado por Brayan Cortés; Alan Saldivia, Esteban Pavez y Maximiliano Falcón; Gonzalo Castellani, Vicente Pizarro, Leonardo Gil y Arturo Vidal; Cristián Zavala, Guillermo Paiva y Carlos Palacios.

“Es rarísimo, porque si tú trabajas una propuesta de este tipo y puedes estar pensando en lo que Alianza te propone, y que pueda venir sin atacantes, con dos atacantes o diez defensas; es el funcionamiento el que tú tienes que tener para meter modificaciones”, dijo Yáñez.

Pato Yáñez no entiende rara propuesta de Almirón

El ex delantero de los albos agrega que “por lo que uno observa, los mejores momentos de Colo Colo han sido con línea de cuatro. Hablo de lo que ha hecho, Zavala, Paiva, Bolados o Palacios, más Vidal. Que contra la Católica le sumó un volante como Vicente Pizarro. Eso lo podemos entender”.

“Pero trasladar a Pavez de líbero, meter a Castellani… ahí ya desvistes un santo para vestir otro. Esa ecuación, que vaya Zavala más retrasado como volante en vez de puntero lo entiende, otras cuestiones también por características, ero meter a Pavez de líbero y a Castellani, es extraño”, complementa el hoy comentarista.

El otrora seleccionado chileno explica que “no es que los jugadores no puedan hacerlo, el DT tiene la mirada en el momento, pero la preocupación es porque me imagino que esto no se ha trabajado nunca. Si lo trabajó, recién desde a partir del lunes. Y Pavez en su puesto es clave”.

Patricio Yáñez sentencia que “esto es nuevo, entiendo la obligación que tiene Colo Colo y todos los que juegan de local. Incluso si juegas sin atacantes y 10 defensas. Si no quedas colgando. Hoy hay que ganar sí o sí”.

¿Cuándo juega Colo Colo contra Alianza Lima?

Colo Colo recibe a Alianza Lima, por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2024, desde las 20:30 horas en el estadio Monumental.