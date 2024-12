Colo Colo apretó el pie en el acelerador en el cierre del año. Es que este lunes 30 de diciembre confirmó a su primer refuerzo para el 2025. Lo que se hizo público con la llegada de Claudio Aquino, quien viene de ser figura en la liga transandina y hasta salió campeón con el Vélez de Gustavo Quinteros.

Pero las sorpresas podrían seguir este 31 de diciembre en el último día del 2024. Así al menos lo describió Toti Pasman en la Radio AM de Argentina. Es que el reconocido periodista dio por sentado que Jorge Almirón se reencontrará con uno de sus ex dirigidos de Boca Juniors.

“Mi fuente de Boca que siempre me pasa buenos nombres de Boca, que no falla nunca, ahora me da un segundo refuerzo para Colo Colo (…) Me dice que Sebastián Villa va a jugar en Colo Colo”, indicó en el programa Fútbol 910.

El comunicador que se peleó con Diego Maradona, aseguró que el Columbano será nuevo jugador de los albos. Incluso recalcó que su fuente nunca se equivoca con estos fichajes. Por lo que los albos tendrían un nuevo puntero por la banda y que ocuparía el puesto de extranjero que dejaron vacantes Emiliano Amor y Guillermo Paiva.

El segundo tapado de Colo Colo

Ahora el otro gran candidato a llegar al Cacique es un viejo conocido del campeonato local. Esto porque en el medio todavía buscan un nombre importante. Así lo detalló Gonzalo Fouillioux, que en el noticiero de 24 Horas informó que a Colo Colo acercaron el nombre de Víctor Felipe Méndez.

Víctor Felipe Méndez podría volver al fútbol chileno ahora con la camiseta de Colo Colo.

El jugador de 25 años buscaría salir del CSKA Moscú de la liga de Rusia, por lo que los albos aparecen en su horizonte. El jugador de AIM Fútbol tiene contrato hasta la mitad del 2025, lo que podría permitir una salida del ex seleccionado nacional.