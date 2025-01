Marcelo Barticciotto pone en alerta a Colo Colo tras renovación de Jorge Almirón: “No te asegura…”

Un gran 2024 tuvo Colo Colo, porque bajo el mandato del entrenador Jorge Almirón ganó el Campeonato Nacional, la Supercopa y llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores.

El estatus del Cacique creció con el arribo del ex DT de Boca Juniors, prueba de ello es que dio vuelta la tabla de posiciones en el torneo local, con una segunda rueda casi perfecta, con 13 triunfos y dos empates en 15 partidos.

El buen rendimiento de Colo Colo con el Míster a la cabeza le valió la renovación del estratega argentino, quien extendió su vínculo con Blanco y Negro hasta finales de 2026.

Barticciotto avisa a Colo Colo por Almirón

Pese a que Almirón renovó su contrato, el ídolo de Colo Colo Marcelo Barticciotto pone mesura, porque asegura que igual lo pueden venir a buscar del extranjero.

“Yo estoy de acuerdo (con la renovación), pero esto no te asegura que Almirón se vaya a quedar. No te asegura nada, si a Almirón le viene una oferta por más que tenga contrato, se va. El tema es si le ponen alguna cláusula o algo que lo pueda llegar a retener y me parece que en ese sentido los técnicos no aceptan ese contrato”, dijo el Barti en radio Cooperativa.

Marcelo Barticciotto habló de Almirón.

“Yo sé que uno tiene que pensar siempre positivo y con el equipo que tiene, el tema es que si no le va bien, va a tener mucha más exigencia y en algún momento se tenga que ir o el club decide que no quiere seguir, le van a tener que pagar el contrato que tiene, ese es el tema”, agregó el ahora comentarista.

Colo Colo quiere tener a Almirón en el Monumental para rato y no le tiene miedo a los malos resultados.