Cualquier sorpresa que haya intentado pasar por cerca del Monumental, no pudo ni asomar sus narices. Colo Colo le pasó por encima a Colegio Quillón y logró avanzar de ronda en Copa Chile con un resultado a lo Nole Djokovic.

El cuadro popular le pasó por encima al elenco de categorías más bajas, propinándole un 6-0 sin apelación. Uno de los mejor evaluados del encuentro sólo tiene 21 años.

Se trata de Lucas Soto, volante del elenco albo, que marcó el primer tanto del Cacique. El joven mediocampista se fue con el halago del público presente en la Ruca y de la prensa especializada. No sin antes dejar un par de palabras a su paso.

Fue después del triunfo que Lucas Soto se acercó a los micrófonos de la prensa y analizó su desempeño, aclarando, a su vez, lo que le había pedido Jorge Almirón en la previa del duelo.

¿Qué dijo Lucas Soto?

Si bien Lucas Soto alabó el trabajo de sus compañeros, también matizó el resultado, a sabiendas de la categoría del rival. “Era esperado. Más allá de respetar al rival, queríamos hacer hartos goles, empezar con el pie derecho la Copa. Estuvimos sólidos en todas las líneas y ahora hay que seguir mejorando y reforzar las falencias que tuvimos”, enfatizó.

En cuanto a su entrada como titular, Soto confesó no haberse sentido del todo bien al principio. “Hace rato que no jugaba desde el comienzo. Un poco ahogado los primeros minutos, cuesta, pero estoy contento porque el técnico me dio la confianza y hay que tomar de a poco el ritmo para ver si más adelante puedo pelear un puesto como titular”, comentó.

“El profe me pidió intensidad. Le gusta mucho eso, meter fuerte al balón y también le gusta el buen juego”, agregó el joven volante, quien cree que Colo Colo tendrá mucho que celebrar en esta Copa Chile.

“Yo veo al equipo muy sólido. Estamos muy confiados en que vamos a ir a pelear por los tres campeonatos. Estamos motivados porque lo que viene va a ser muy lindo”, finalizó.