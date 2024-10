Colo Colo tiene la primera opción de ganar el Campeonato Nacional, porque si vence en los seis partidos que le quedan se quedará con el título por sobre Universidad de Chile.

Los albos están a cuatro puntos de la U, el líder del torneo, pero tiene dos encuentros pendientes ante Unión La Calera y Huachipato, los que si gana le permitirá quedar arriba en el acumulado.

Colo Colo viene de ganar un apretado encuentro ante Universidad Católica, donde fue expulsado el entrenador Jorge Almirón en el final del encuentro, donde se entreveró en una discusión con José Cabero, lo que fue analizado por Patricio Yáñez.

Patricio Yáñez analiza la forma de comportarse de Jorge Almirón

El campeón de América con Colo Colo en la Copa América de 1991 habló de la forma en que vive los partidos Almirón al borde del terreno de juego.

“Almirón está gritando permanentemente, lo están agarrando, es un hincha pelotas, como hace rato no veían a un técnico. En el sentido de entrar a la cancha, de salir de la zona, de ir para allá, permanentemente lo están calmando y corrigiendo”, dijo el ex puntero en radio Agricultura.

Almirón vivió un minuto de furia con José Cabero.

Luego, analizó el feo apretón de manos que le dio Almirón a Cabero, lo que le puede costar caro y una dura sanción por parte de la ANFP.

“Yo no estoy justificando, me parece que estuvo pésimo, pésimo, pésimo. No le hizo nada de bien a lo que tiene que enfrentar Colo Colo en los últimos partidos”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional?

El partido entre Colo Colo y Audax Italiano se jugará este domingo 6 de octubre, a partir de las 20:00 horas, en el estadio Monumental.