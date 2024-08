Jorge Almirón calma a los hinchas de Colo Colo por Cristián Zavala: "No me preocupa"

Colo Colo tuvo un fructífero mercado de pases con cuatro incorporaciones para el segundo semestre, donde sigue compitiendo en tres frentes. La puerta de entrada ya está cerrada. ¿Y de salida? Cristián Zavala es uno de los nombres que aparecía como posible baja, ya que aparecía en la órbita de Fluminense.

La última información es que el vigente campeón de la Copa Libertadores puso una oferta en la mesa de la directiva de Blanco y Negro, pero esta fue rechazada por ser un monto insuficiente. El millón y medio de dólares no alcanzó la cláusula de la salida ni convenció a la directiva.

Jorge Almirón, en tanto, ni se preocupa. “Leí algo por encima, pero no hay nada concreto. Si el club me dice que hay una posibilidad de que quieran a un jugador nuestro y que sea más concreto, lo pensaré. Hoy no lo veo, no me lo han mencionado. Son especulaciones”, dijo en conferencia de prensa.

“Así que ningún jugador piensa en otra cosa que no sea estar involucrado acá. Hoy no me preocupa nada”, concluyó el entrenador de Colo Colo.

Cristián Zavala atrajo el interés de Fluminense, pero… | Photosport

¿Hasta cuándo se pueden llevar a Cristián Zavala?

El mercado de pases de Chile ya cerró, pero en otros países del continente sigue abierto. Brasil todavía tiene una larga ventana. En caso de que Fluminense continúe insistiendo, tienen plazo hasta el 2 de septiembre para pagar la cláusula de salida de Cristián Zavala.

