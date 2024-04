La apuesta le resultó un éxito. El cuadro argentino de Huracán fue a buscar nuevos futbolistas en el fútbol chileno y la respuesta es más que positiva. Los casos de Rodrigo Echeverría y Williams Alarcón marcan la pauta.

Ambos nacionales llegaron como refuerzos al cuadro bonaerense a mediados de 2023, y en base a sus rendimientos se convirtieron en titulares indiscutidos. A ellos se puede sumar el delantero Walter Mazzantti y el arquero Hernán Galíndez, con pasado en nuestro país.

Por todo lo descrito, Huracán va a volver a repetir la experiencia y ya mira al mercado chileno en busca de refuerzos para la Liga Argentina, en mayo próximo, y ya tiene un objetivo en mente, para ello enfoca su atención nada menos que en Colo Colo.

Según da a conocer el diario La Tercera, el Globo pica en punta para llevarse los servicios del delantero Cristián Zavala, hoy titular en el equipo de Jorge Almirón, y que tiene contrato vigente con el Cacique hasta 2025, con una cláusula de salida tasada en US$1.5 millones de dólares.

Sin embargo, no es el único equipo trasandino que muestra interés en firmar al ex Deportes Melipilla, pues el matutino indica que “el elenco de Newell’s Old Boys también lo tiene en carpeta”, aunque agrega que “la delicada situación económica del cuadro rosarino lo pone en un segundo plano”.

¿Cómo ha sido la campaña de Zavala en Colo Colo?

Si bien llegó al Cacique en 2022, cuando el técnico era Gustavo Quinteros, fue este 2024, con el arribo de Almirón que encontró no sólo la regularidad, sino que se ganó el puesto de titular como extremo derecho.

En lo que va de la presente temporada, Cristián Zavala suma un total de 818 minutos en 18 encuentros, a nivel local y en Copa Libertadores, donde registra un gol y dos asistencias.

