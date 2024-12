Colo Colo busca un delantero para cumplir con las exigencias de Jorge Almirón. El DT pidió a un goleador para acompañar a Javier Correa en el ataque, y en ByN apuntaron directamente al Brasileirao.

Así lo reveló el periodista Vene Casagrande que detalló que en el Cacique miran de cerca al paraguayo Isidro Pitta. Aunque recalcó que no corren solos por la carta del “Vikingo”.

“Este sábado Cuiabá rechazó una propuesta oficial de Bahía para Isidro Pitta. Los valores iniciales no agradaron a Dourado. Tricolor realizará una nueva oferta en los próximos días con otras condiciones. Ante Bahía, Colo Colo, de Chile, y Olimpia, de Paraguay, hicieron una oferta, pero con números muy por debajo de lo que Cuiabá quiere por el delantero paraguayo”, expresó el comunicador.

Pitta de 25 años asoma como opción en Colo Colo

El Cacique tiene por delante la Copa Libertadores 2025 y el centenario, por lo que se anhela una gran inversión para el plantel. El tema es que todavía no está cerca de lo que pide el elenco brasileño.

“Cuiabá, descendido a la Serie B, no tiene intención de quedarse con Pitta en 2025 para reducir la masa salarial, pero no adoptará una oferta que no les guste”, agregó Casagrande. Pitta finaliza su contrato en 2026 y según Transfermarkt tiene un costo de 5 millones de euros.

¿Quién es Isidro Pitta?

El futbolista es nacido en Asunción, Paraguay. Apodado como “El Vikingo” por su particular look, cuenta con carrera profesional desde 2019 cuando comenzó en Deportivo Sanatí.

El gran salto lo dio en 2020 cuando fue fichado por el Olimpia y al siguiente año pasó al Huesca de España. Tras ello, fue traspasado al Juventude de Brasil y desde 2023 a la fecha al Cuiabá.

El delantero de 25 años cuenta con participación en Copa Sudamericana y Eliminatorias. En lo que va del 2024, anotó 21 goles en 67 partidos disputados. El tema es que con el descenso del Cuiabá, el elenco brasileño buscará una importante venta. Lo que significará una inversión de palabras mayores para ByN.