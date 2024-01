Con Fernando De Paul no alcanza: piden a Colo Colo ir por otro arquero si se va Brayan Cortés

Brayan Cortés puede estar viviendo sus últimas horas como jugador de Colo Colo. El Indio tiene una oferta concreta e incluso llegó a acuerdo para ir a Estudiantes de La Plata, lo que dejaría al Cacique sin uno de sus hombres más importantes en sus filas.

El portero hace largo rato quiere una experiencia en el exterior y está a nada de tenerla. Ante esto, el histórico Julio Rodríguez le da el visto bueno. “Ojalá que se vaya porque, para él, sería un buen logro profesional ir al país que sea. Argentina o Brasil, es por su desarrollo, porque está relativamente joven”, señaló al micrófono de RedGol.

De hecho, el preparador de arqueros y formador de Claudio Bravo dijo que hay un reemplazante en el mismo plantel. “De Paul, las veces que le tocó reemplazar a Cortés, lo hizo de buena forma. Tanto que le ganó el puesto, entonces es uno de los arqueros de confianza para la gente de Colo Colo”.

En esa misma línea, el dio su respaldo al Tuto al señalar que le tiene confianza. “Ha tenido buenas campañas no sólo en Colo Colo, sino que en todos los clubes donde ha estado. Aquí se notó su rápida adaptación y la gente le tiene confianza”.

Julio Rodríguez pide un reemplazante para Brayan Cortés en Colo Colo

Pero si bien confía en lo que pueda hacer Fernando de Paul, para Julio Rodríguez hay que ir a buscar un reemplazante a Brayan Cortés. Pese a tener de vuelta a Omar Carabalí y al joven Martín Ballesteros, el preparador de arquero recalcó que Colo Colo no se puede dar lujos.

“Si Cortés se va tienen que traer otro arquero de categoría. Colo Colo siempre está jugando más de un torneo, ahora tiene Copa Libertadores, viene Copa Chile y quizás otra avanzando a nivel internacional”, enfatizó.

Eso no fue todo, ya que aseguró que Fernando de Paul no puede ser el titular todo el año. “Un arquero no puede cargar con todos los partidos de diferentes competencias. Es necesario ir a buscar un arquero que esté capacitado para jugar en el club”.

“Es un equipo grande pero muchas veces no juega así, dependiendo del técnico que esté a cargo. No conozco al que llegó, no tengo idea qué le están pidiendo a los arqueros, así que hay que salir a buscar un arquero basado en las necesidades del entrenador. Se le viene un lindo problema a Colo Colo si Brayan se va del club”, sentenció.

Por ahora, Colo Colo se enfoca en lo que será su último amistoso en Uruguay ante Liverpool esta noche. Brayan Cortés armará las maletas tras ello y el Cacique tendrá que comenzar a definir qué es lo que hará con su puesto vacante.

¿Cuáles fueron los números de Brayan Cortés en Colo Colo en 2023?

Durante la temporada 2023, Brayan Cortés disputó un total de 29 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo. En ellos dejó en 16 oportunidades el arco en cero y recibió 24 goles.

¿Cuáles fueron los números de Fernando de Paul en Colo Colo en 2023?

Por su parte, Fernando de Paul logró disputar 20 partidos oficiales en total con la camiseta de Colo Colo. En ellos mantuvo cinco veces su arco en cero y recibió 21 goles en contra.

