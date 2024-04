Colo Colo tiene el próximo martes un partido clave por la Copa Libertadores 2024. Los albos reciben a Alianza Lima en el Estadio Monumental, donde dejar los tres puntos es casa es crucial para que el Cacique pueda clasificar a octavos de final del torneo.

En la antesala del viaje a Chile los Blanquiazules lograron en el Estadio Alejandro Villanueva una buena victoria de 3-0 ante Sport Boys por la fecha 12 del Apertura peruano, donde un viejo conocido como Cecilio Waterman aportó con un gol.

Lamentablemente para el ex Cobresal, el tanto quedó en solo una anécdota, ya que en medio de su celebración quedó claro que había sufrido una lesión. Según los medios peruanos, se trataría de un desgarro.

“Nunca me ha pasado. Por eso salí, porque sentí algo raro. Mañana tengo una resonancia y espero que todo salga bien, que no sea nada grave. No podría explicar el dolor, porque nunca me había pasado”, declaró el panameño tras el partido.

Si se conforma este posible desgarro, Waterman quedaría completamente descartado para poder visitar a Colo Colo en el Monumental en unos días más.

La noticia se podría recibir con cierta alegría en las huestes albas, ya que el panameño es una de las principales cartas de gol que ofrece el equipo dirigido por Alejandro Restrepo. El atacante lleva cinco goles en 14 partidos, superando por uno a Hernán Barcos, el otro artillero que presenta el cuadro limeño.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Alianza Lima por la Copa Libertadores 2024?

Albos y blanquiazules se verán las caras este martes 23 de abril desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. El Cacique marcha segundo en el Grupo A del torneo con tres puntos, mientras que Alianza es colista con una unidad.

