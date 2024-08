Maximiliano Falcón es el alma de la campaña de Colo Colo esta temporada, algo que demostró en la histórica clasificación de los albos a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024, definida en Colombia ante Junior.

Por lo mismo, en el estadio Monumental saben del protagonismo del jugador uruguayo, por lo que quieren trabajar en dar grandes noticias con el defensor a todos sus hinchas, con aires de selección chilena.

Fue el periodista Christopher Brandt, de ESPN Chile, quien entregó los detalles de la actualidad de Falcón, donde de inmediato lanzó un tranquilizante para los seguidores albos.

“En algunos mercados todavía está abierto el libro, en el país no. Pero tranquilidad que Falcón no se va a ir de Colo Colo. No tiene ninguna oferta forma por él”, detalló.

Maxi Falcón será chileno en un año más y podrá ser opción para Gareca en el Mundial

¿Renovación del Peluca chileno?

Fue el mismo periodista quien cambió el foco de las conversaciones que sostiene Colo Colo con el representante de Maximiliano Falcón, apostando a una renovación de contrato.

“Las reuniones que sostienen con Aníbal Mosa con el representante del jugador son para extender el vínculo”, lanzó la bomba Brandt, lo que llena de ilusión a los hinchas.

Pero eso no fue todo, porque también se ha hablado de una nacionalización del defensor colocolino, apostando que pueda ser una chance en la Roja, algo que no está tan alejado de la realidad.

“Le quedan ocho meses para ser chileno, está haciendo el trámite para obtener la nacionalización para cuando se cumpla el tiempo. Le gustaría jugar por la selección”, finalizó.

