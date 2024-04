En Colo Colo bromean con el nuevo look para los viajes: “Vamos caminando al profesionalismo del club”

Colo Colo ya está en Brasil para dar vida ante Fluminense a su segundo partido en esta fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Los albos buscarán dar el batacazo en el mítico Estadio Maracaná, donde enfrentarán al vigente monarca del torneo continental.

Para este viaje a suelo brasileño el Cacique sorprendió con una fachero look a la hora de tomar el avión, dejando en el pasado el tradicional buzo institucional para pasar a un traje un poco más formal.

Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, comentó esta decisión de viajar con esta vestimenta, afirmando que “venimos inaugurando una nueva moda, todos uniformados. A mí todavía no me entregan la chaqueta, así que no estaría cumpliendo con el uniforme de todos”.

Además, para bromear el timonel del Cacique declaró que “vamos caminando al profesionalismo del club”.

Vale la pena mencionar que el viaje de Colo Colo a Río de Janeiro tardó más de lo esperado, ya que se tuvo que realizar una escala en Asunción antes de arribar a suelo brasileño. Finalmente, el Cacique llegó cerca de las 22:30 del domingo tras un periplo de ocho hora aproximadamente.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Fluminense?

El Cacique enfrentará al Flu este martes 9 de abril desde las 20:00 (hora de Chile) ante Fluminense en el Estadio Maracaná de Brasil. Este partido será válido por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

