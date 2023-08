Alan Saldivia no quiere moverse de Colo Colo: "Me quedaré por varios años más aquí"

En medio de las lesiones en la defensa de Colo Colo, Alan Saldivia se ha transformado en uno de los pilares. El joven defensor tomó la camiseta de titular y no la soltó más, coronando grandes actuaciones en cada uno de los encuentros.

Si bien se ganó los aplausos enfrentando a Boca Juniors, fue ante la UC por Copa Chile que parece haber encontrado su mejor versión. La próxima temporada dejará de utilizar cupo de juvenil y obligará al club a replantearse los cupos de extranjero, por lo que pide desde ya quedarse en el Monumental.

Alan Saldivia pide a Colo Colo la renovación

Alan Saldivia llegó a Colo Colo bajo la misma fórmula de Pablo Solari y no utiliza cupo de extranjero. Sin embargo, eso cambiará el próximo año, lo que deja al Cacique con la misión de hacerle un espacio si lo quiere retener.

Este miércoles en conferencia de prensa, el zaguero uruguayo habló en conferencia de prensa y analizó su presente. “Llegué hace dos años al club, esperé el tiempo y la oportunidad. Cuando se dio la supe aprovechar, intenté dar el máximo y ahora se está dando todo como un jugador quiere, que es jugar y mantenerse como titular”.

Fue ahí cuando Alan Saldivia fue consultado sobre su continuidad, algo que desea a toda costa. “Colo Colo terminó de formarme así que no tiene que pagar. Ahora renovaré así que me quedaré por varios años más aquí”, reveló.

Eso sí, el uruguayo recalcó que es el Cacique quien tiene que analizar su situación. “Esa es decisión del club. Si me quieren dejar, estaré aquí. Yo me quiero quedar, esas son mis ganas. Ellos tomarán la decisión a fin de año, pero mi decisión es quedarme y estar acá”.

“Desde que llegué, siempre supe que sería muy difícil jugar porque es Colo Colo, un club que siempre tiene buenos jugadores. Pasé un año y medio sin oportunidad. Contra Santiago City me pusieron unos minutos y aproveché la oportunidad para no soltarla más. Me quería mantener dentro del once para aprovechar la oportunidad”, añadió.

Finalmente y mostrando su compromiso, Alan Saldivia dijo que no piensa en un futuro lejos del Monumental. “Aún tengo mucho por jugar acá. Recién empecé, tengo mucho que quiero hacer y lograr en el club, es algo que sueño desde que llegué. Después veré una posibilidad, pero primero me enfoco acá, porque mis ganas de estar son muchas”.

¿Quiénes son los extranjeros de Colo Colo?

En total, hay siete extranjeros además de Alan Saldivia, quien por ahora no usa un cupo por ser juvenil. Emiliano Amor, Matías de los Santos, Maximiliano Falcón, Agustín Bouzat, Fabián Castillo y Darío Lezcano son los que llegaron del exterior. Por su parte, Fernando de Paul, Ramiro González, Leonardo Gil, Matías Moya y Leandro Benegas son nacionalizados.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo vuelve a la cancha este fin de semana para definir al campeón regional de la Copa Chile. El Cacique juega este domingo 20 de agosto a las 15:00 horas ante Universidad Católica, con quien definirá al monarca de la Zona Centro Norte.