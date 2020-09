Waldemar Méndez: "Me parece que Miguel Pinto tiene que ser el arquero de Colo Colo en Copa Libertadores"

Colo Colo está en una encrucijada. No tiene triunfos desde que volvió el fútbol y este martes deberá hacer frente nada menos que al redebut por Copa Libertadores, ante Peñarol de Uruguay en el estadio Monumental. Y Gualberto Jara debe tomar decisiones.

Una de las importantes es la que corresponde al arquero titular, después de que Miguel Pinto le quitara el puesto a Brayan Cortés en el Campeonato Nacional. Una señal inequívoca bajo el prisma de Waldemar Méndez, comentarista de ESPN y Radio Futuro.

"Si Gualberto Jara toma la decisión de reemplazar a Cortés y de no respaldarlo, me parece que el arquero tiene que ser Pinto. Es un jugador confiable también, tiene experiencia en el plano internacional, y hasta el momento no ha tenido responsabilidad en los resultados negativos", sentencia en conversación con La Redgoleta de Redgol.

Según el analista, Cortés no ha manejado correctamente la confianza. "El problema es cuando tiende a relajarse. Pondré un ejemplo: cuando Mario Salas tiene una conversación con Orión, deciden romper vínculos y Orión se va de Colo Colo; Cortés se sintió demasiado dueño de la titularidad y fue ahí que tuvo quizás uno de sus peores momentos en Colo Colo", explica.

"Cortés necesita estar demasiado atento y concentrado, y de alguna manera no sentirse tan seguro de su titularidad. Las veces que lo ha sentido así, tiende a caer en su rendimiento. Hace tiempo que no tenía un buen rendimiento en Colo Colo, sobre todo después del relanzamiento de la competencia, y por eso es que decide reemplazarlo Gualberto Jara", agrega.

Brayan Cortés espera recuperar la titularidad en la participación de Colo Colo por Copa Libertadores. Foto: Agencia Uno

Frente a esto aparece la figura de Miguel Pinto, que según Waldemar está en las antípodas. "Todo lo contrario. Pinto tiene la cualidad de llevar cierta tranquilidad en momentos en que es difícil encontrarla", valoró.

Finalmente, el analista proyectó un panorama complicado para los Albos. "Creo que Colo Colo no tiene mucho futuro en estas competencias, hasta que no haga una revisión como corresponde. Por lejos ha sido el club que peor se ha manejado en este parate y eso lo está pagando incluso desde lo físico", completó.

Colo Colo recibirá a Peñarol en el estadio Monumental este martes desde las 19:15 horas, en el encuentro que marcará el reinicio de la Copa Libertadores después de seis meses sin competencia producto de la pandemia.