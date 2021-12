La compleja renovación de Vicente Pizarro en Colo Colo ha sido un tema recurrente en el Monumental, pues en el Cacique quieren ponerle una cláusula de salida bastante cara al crack mientras que su representante espera que sea algo más factible para cualquier club.

El presidente de los albos, Edmundo Valladares, aseguró que no están dispuestos a desprenderse de sus jugadores "a precio de huevo", por lo que esperan poder renovar al Vicho según las condiciones que imponen en Blanco y Negro.

Ese tira y afloja fue abordado por Marcelo Barticciotto. El ídolo del Cacique confirmó que si siguen jugando a tirar la cuerda, saldrán todos heridos. "Es una negociación compleja, las dos partes están erradas, las dos deberían acercarse", comenzó diciendo en Radio Cooperativa.

Así explicó que los precios que ponen de ambos lados están fuera de la realidad. "Pedir dos millones de dólares por el 50% del pase (es lo que solicita Colo Colo) me parece mucho para un futbolista chileno. Y pedir 800 mil dólares (es la propuesta de los representantes) me parece poco", contó.

Así es como se le salió una frase idéntica al del famoso meme de Los Simpsons. "¿Alguien quiere pensar en el jugador? El Vicho se quiere quedar en Colo Colo, se potenciará, lo van a mostrar en Copa Libertadores y el representante debe entender que así lo pueden vender a mayor precio. Deben ponerse en los pies del futbolista", complementó.

Además, habló de lo que debe sentir el entrenador del Cacique, Gustavo Quinteros. "No debe estar muy tranquilo, pues si no se cierra lo de Pizarro o lo de Gil le queda Fuentes solo y deberá contratar un mixto pensando en Copa Libertadores. No se irá de vacaciones muy tranquilo".