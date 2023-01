El Chiqui fue titular, pero en un puesto que no es habitual para él. Los hinchas cuestionan su participación, mientras que los números son claros al respecto.

Colo Colo comenzó una nueva temporada y lo hizo con una aplastante goleada frente a Deportes Copiapó. El Cacique dio inicio a la defensa del título imponiéndose por 2-5 en el norte, en un partido donde Agustín Bouzat se estrenó en un nuevo rol.

Luego de la Supercopa con Magallanes, los albos perdieron a Leonardo Gil tras ser expulsado. Su ausencia, sumada a la de Esteban Pavez por acumulación de tarjetas desde el 2022 y la lesión de Vicente Pizarro, obligó a Gustavo Quinteros a improvisar un mediocampo inédito.

César Fuentes se encargó de las labores de cortes y Jordhy Thompson respondió a lo grande como enlace, aportando con un gol y una asistencia. El tercero en el tridente fue Agustín Bouzat, quien cedió la banda izquierda a Matías Moya para ayudar a cubrir la zona.

Su presencia nuevamente generó todo tipo de reacciones en los hinchas, que todavía no se terminan de convencer, pese a la defensa que ha realizado Gustavo Quinteros cada vez que ha sido consultado. Ahora, en un nuevo puesto, deja la duda de si será algo permanente o si recuperará su lugar en el ataque.

Jugando los 90 minutos, algunos fanáticos apuntaron a su poca participación en el juego frente a Deportes Copiapó. Es por ello que RedGol decidió hacer un análisis del partido del Chiqui, resistido por la hincha pero con respuesta en la cancha.

Al jugar en el mediocampo, a Agustín Bouzat se le encargó un rol más de corte que de creación. Gustavo Quinteros ha defendido sus ida y vuelta durante los partidos y eso es lo que dicen los datos entregados por Opta.

A nivel defensivo, el Chiqui tuvo tres despejes de balón, 100% de éxito en entradas y duelos aéreos, pero solo un 66,7% en cruces a ras de piso.

En cuanto a la distribución de balón, consiguió un 77,8% de efectividad en pases, completando 35 de 45 intentos. Además, un 94% de ellos fue en campo propio, mientras que solo un 65,4% terminó bien en cancha rival. A eso se suma un 50% en pases largos, quizás su punto más bajo.

De haber sido un pedido de Gustavo Quinteros o no será un misterio, pero en labores de ataque fue donde menos aportó. No tuvo asistencias ni pases claves, además de no contar con ningún remate al arco.

Agustín Bouzat responde dentro de la cancha para ayudar a Colo Colo, mientras los hinchas siguen con dudas sobre su rendimiento. Los resultados y números están a la vista, pero ahora queda esperar si este será el rol para el resto de la temporada o si volverá a ser el extremo por izquierda. Sin duda un tremendo problema para el DT, que ante la aparición de Jordhy Thompson tendrá que comenzar a tomar decisiones.

