Se posterga el sueño colocolino: Por segunda vez peligra la licitación para remodelar el Estadio Monumental

Malas noticias para los hinchas de Colo Colo, porque a raíz de la urgencia sanitaria del coronavirus que está afectando a todo el mundo en Blanco y Negro están analizando volver a aplazar la licitación para remodelar el Estadio Monumental.

Así lo explicó Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente ejecutivo de la concesionaria, quien en diálogo con El Mercurio expresó que "si bien falta un tiempo, todo indica que en abril será complicado hacer algo. Todos dicen que el peak de la enfermedad será el próximo mes y con eso no se podrá iniciar nada ni invitar a nadie".

Esas palabras se suman a la compleja situación financiera que están viviendo los clubes, por la paralización indefinida del fútbol chileno, situación que se suma al estallido social de octubre pasado que también afectó la industria del balompié.

"Mientras no tengamos una estabilidad financiera como club y como país, se ve difícil proyectar el inicio de un plan como el del estadio. No hay claridad de cuándo vuelve el fútbol acá en Chile ni a nivel internacional. No hay nada confirmado, hay mucha incertidumbre", señaló.

De esta manera, todo parece indicar que el cronograma planteado por el Popular, el que consistía en abrir la licitación en abril e informar en septiembre la empresa que se adjudicaría el proyecto no se podrá llevar a cabo.

Recordemos que este proyecto tiene un valor aproximado de US$ 50 millones que busca ampliar su capacidad para 60 mil espectadores y que pueda cumplir con los altos estándares FIFA.