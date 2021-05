Quinteros le da una última esperanza a Nicolás Blandi: "En el momento en que se necesite, va a jugar"

Nicolás Blandi no ha podido surgir en Colo Colo. El ex delantero de Boca Juniors y San Lorenzo suma breves apariciones en veinte partidos oficiales, con saldo de dos goles. Ha jugado 14 minutos en los 18 partidos del Cacique en 2021 y acapara las miradas.

El entrenador de los albos, Gustavo Quinteros, luchó insistentemente por la contratación de un centrodelantero. Pero el 9 esperado no llegó y ahora Blandi tendrá que hacerse cargo de la vacante, aunque el propio estratega pone sus condiciones.

Consultado en La Tercera por la posición de centroatacante, el DT hizo un balance. "(Javier) Parraguez está lesionado y hoy estoy jugando con dos delanteros. (Iván) Morales y (Marcos) Bolados. Blandi se está recuperando futbolística y físicamente", sentencia.

Luego Quinteros reacciona ante la consulta de tener en la banca al jugador mejor pagado del fútbol chileno. "Pero no te estoy diciendo… Blandi viene de lesiones constantes, él recién está haciendo fútbol después de meses…", subraya.

Nicolás Blandi llegó a Colo Colo en 2020 y totaliza veinte partidos y dos goles. Foto: Agencia Uno

Por esta razón, el DT clarifica la situación del eje delantero argentino. "Hace meses que no entrena normal, recién ahora está en eso. Entonces yo no puedo ponerlo en la cancha de un día para otro", justifica Quinteros.

En ese sentido, advierte que "primero se tiene que ganar el puesto, se tiene que poner bien, tiene que entrenar, debe verse mejor de los que están jugando. Tú me dices que tengo, pero en realidad no está el jugador todavía", complementa.

"Hay que darle un tiempo a Nicolás Blandi"



Gustavo Quinteros no quiere sentir presiones sobre las oportunidades que merece Nicolás Blandi. "Esta es la tercera semana que Blandi entrena normal. En la pretemporada no hizo nunca fútbol y no jugó ninguno de los amistosos que hicimos", advierte.

En ese sentido, el DT cree que "físicamente él está trabajando para ponerse bien. Fortaleciéndose. Hay que darle un tiempo. Yo lo veo mejor y a todos los jugadores que están entrenando conmigo yo los tengo en cuenta. En el momento que se necesite, Blandi va a jugar", completa.