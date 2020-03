Prensa italiana asegura que Colo Colo "presiona" fuerte para quitarle a Diego López a Brescia

⚽️A DINHO NO LO DEJARON CONVERTIR GOLES EN TORNEO DE LA CÁRCEL⚽️ Ronaldinho jugó un campeonato entre presos mientras está encarcelado en Paraguay, donde el premio mayor era un cerdo de 16 kilos��. ¿Habrá ganado?��

A post shared by REDG⚽️L (@redgol) on Mar 13, 2020 at 8:48am PDT