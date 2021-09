El ex jugador de Colo Colo espera que el Cacique salga victorioso del domingo ante la U y se une a aquellos que consideran que el nombre le quedó grande al duelo entre albos y azules.

Leonardo Pollo Véliz se la juega con triunfo de Colo Colo ante la U y explica por qué "hoy no tenemos superclásico"

Este domingo se juega un nuevo superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, duelo válido por la fecha 22 del Campeonato Nacional, en el estadio El Teniente de Rancagua. En la previa, el polémico y controvertido Leonardo Véliz no quedo ajeno al debate y se sumó a la discusión de que ha generado en el último tiempo el choque entre albo y azules.

“Si me hablan de superclásico pienso en Real Madrid-Barcelona, Manchester City-Liverpool, etc. Hasta el Boca-River se ha depreciado”, fue el mensaje del Pollo en Twitter este pasado martes.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el otrora atacante de Everton, Unión Española, Colo Colo y O’Higgins sostuvo que “leí el tema que se viene el superclásico y la palabra súper ya me provocó un resquemor. Si hablamos de superclásico se me viene a la memoria los que realmente merecen el apelativo, y hablan de clásico también cuando juega Colo Colo y la Católica. Desde que tengo uso de razón, nunca pensé que fuera un clásico”.

Pollo Véliz agregó que “lo miden por la calidad de las instituciones más que nada, por su fuerza poderosa como instituciones, porque futbolísticamente se ha perdido. Más que nada por eso, pero nadie habla del clásico de colonias entre Audax y Unión Española, o con Palestino, le daban carácter de clásico, porque eran equipos que daban espectáculo. Colo Colo-Cobreloa en los 80 cuando Cobreloa era imbatible en Calama y en todos lados. Eso es lo que me produce en el idioma, se utiliza en forma equivocada en muchos aspectos”.

“Hoy no tenemos superclásico. Si es por rivalidades, que nombren a la Chile y Colo Colo… por la rivalidad, pero clásico, no superclásico. Siempre estamos en eso, dándole una connotación superior. Te acuerdas cuando el Real Madrid era el equipo galáctico, ya no era equipo de estrellas. Los galácticos del Real Madrid… El Dream Team en Estados Unidos. Es porque hay que vender más y motivar a los espectadores”, complementó Véliz.

Respecto al partido, Véliz se la juega por un triunfo de los blancos: “Colo Colo tiene hoy el autoestima por los cielos después de haber pasado terribles momentos en el torneo pasado. Hace goles, está ganando y ha hecho las cosas más bien que mal. Tienen cinco puntos de ventaja arriba y eso es un elemento que infla a colo Colo para el domingo”, concluyó.

Colo Colo visita a Universidad de Chile este domingo desde las 16:30 horas en Rancagua y la pregunta sigue abierta: ¿es superclásico?