Paredes se refiere por primera vez a la salida de Mario Salas: “Siempre cuando un DT se va el grupo se descomprime”

Esteban Paredes está OK para comenzar a probar y, así, volver al fútbol tras sufrir una fractura costal en el partido de Colo Colo ante Palestino, válido por la primera fecha.

Le tocó ver el triunfo del Cacique ante Athletico Paranaense desde la tribuna y lo valoró. “Feliz por mis compañeros, por el equipo, la Copa es así. Jugamos bien el primer tiempo, después bajamos un poco pero tuvimos las ocasiones más claras. Casi nos empatan, pero la Copa se juega así, con los dientes apretados y los muchachos sacaron adelante el partido. El grupo se puso muy pesado. El grupo está bien, con optimismo, pensando positivamente. Tenemos que ganar de local para tener opciones de clasificar”, manifestó.

demás, se refirió por primera vez al despido de su anterior jefe. “La salida de Mario (Salas) pasó por los resultados y en todos los planteles cuando un técnico se va el grupo se descomprime un poco. Si hemos jugado mejor, creo que en el partido con Paranaense sí con respecto a cuando estábamos con Mario. Pero de cada técnico uno tiene que aprender lo positivo”, aseveró agregando que “hemos estado antes con Gualberto (Jara) y ha llevado bastante bien el tema”.

Finalmente, comentó sobre el coronavirus y el jugar sin público que “a raíz de lo que está pasando a nivel mundial me parece una buena medida. Tenemos que cuidarnos, es un tema delicado. No sé lo que pasará, ya se suspendió casi todo el fútbol en Europa, acá la Libertadores, la Sudamericana, el campeonato local sin público. Cuando pasan estas cosas masivas es peligroso, va mucha gente, nosotros mismos convivimos 50 personas en un camarín. Hay que resguardarse. Esperemos que con el tiempo se solucione este tema, que nos preocupa. Es lamentable lo del Superclásico, pero hay que cuidar la integridad. No soy quién para decir cuánto tiempo se debe suspender las actividades masivas, hay protocoles, el presidente de la ANFP con el ministro Jaime Mañalich verán qué es lo mejor para todos”.