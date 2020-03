Pablo Mouche: “Es un orgullo estar en Colo Colo, el club más grande de Chile y un club grande de América”

En los últimos días el delantero Pablo Mouche ha conversado mucho con los medios de comunicación, en donde ha criticado el sistema de salud chileno, se refirió a la salida de Mario Salas de Colo Colo, su rendimiento en la pasada y actual temporada, entre otras cosas.

En ese sentido, en conversación con el programa Nexo de ESPN se refirió a su estadía en Chile y en especial en el Cacique, la que destacó con mucha alegría y expresó que “estoy muy contento desde que llegué”.

“Desde que llegué a Chile estoy muy contento, estoy muy feliz. Llegué a un club increíble que desde el primer día me ha tratado bárbaro, no tengo ninguna queja. He llegado al club más grande de Chile, a un club grande de América y eso para mí es un orgullo. Es una felicidad estar acá, estoy súper cómodo”, expresó el trasandino.

Sobre su rendimiento en la presente temporada señaló que “este año lo inicie más o menos, porque venía de una lesión y me costó agarrar ritmo. Pero hice una base física, empecé a sumar minutos y en los últimos encuentros empecé a subir mi rendimiento”.

Finalmente, sin que nadie le consultase, el ex Boca Juniors dijo que está trabajando para seguir haciendo las cosas bien y poder ampliar su estadía en el Estadio Monumental. “Si el club lo considera mi idea es seguir en Colo Colo, seguir en Chile por un tiempo más”, sentenció.