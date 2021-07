Óscar Opazo golpea la mesa y advierte a laterales de Colo Colo: "Si me toca, trataré de quedarme con el puesto"

Óscar Opazo dejó en el olvido su terrible lesión y volvió con todo a Colo Colo. El lateral puso fin a una pausa que mantenía desde noviembre del 2020, tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, regresando en uno de los mejores momentos del cacique en mucho tiempo.

Pero en su retorno el torta se encontró con un panorama totalmente distinto al que tenía cuando quedó fuera de las canchas. Y es que la aparición de Jeyson Rojas por la banda derecha le terminó quitando la titularidad, aunque no baja los brazos.

En conferencia de prensa, Opazo habló sobre su regreso en Colo Colo y dejó claro que los problemas físicos quedaron en el pasado. "Me siento bien en lo físico y futbolístico. Me he sentido seguro en los entrenamientos. Estoy esperando la oportunidad de sumar y aportar al equipo".

Opazo avisó que quiere volver a ser titular en Colo Colo. Foto: Colo Colo

El torta reconoce que las cosas no están fáciles, ya que la lucha por formar parte de los estelares de Gustavo Quinteros no da descanso. "La pelea está bastante reñida para ganar una camiseta de titular. Hay jugadores que lo están haciendo bastante bien en mi puesto".

Pero Opazo no anda con cosas y advirtió a Rojas y Suazo. "Hay compañeros que vienen haciéndolo muy bien en la posición en la que juego. Con la seguidilla de partidos que se vienen hay una posibilidad de ir rotando y, si me toca, trataré de quedarme con el puesto".

A tal nivel llega el compromiso del torta, que no le importa usar su perfil o el contrario. "No tengo preferencias, porque quiero jugar. Si me toca por la derecha o izquierda trataré de hacerlo de la mejor manera. Lo he hecho bien y mal en ambas posiciones. Si me toca entrar trataré de hacerlo de la mejor manera. Es decisión del entrenador ver donde puedo aportar de mejor manera al equipo".

Por otro lado, elogio a Quinteros. "Estamos claros de que ha sido muy importante desde su llegada. Asumió en un momento en donde quizás otros entrenadores no hubiesen querido. Logró dar vuelta la situación y nos tiene peleando arribo".

"Gustavo es un excelente entrenador, le ha dado la confianza a muchos jugadores y sobre todo juveniles. Está a la vista el trabajo que ha realizado el año pasado y en esta temporada", sentenció.