Vuelco total: Aseguran que Iván Morales no se va a México y seguirá en Colo Colo para partir a Europa

Un repentino cambio tuvo la historia que protagoniza Iván Morales en su intento de dejar Colo Colo en este mercado de fichajes, ya que desde México confirmaron que le quedaban solo algunos detalles para cerrar su llegada como nuevo delantero del Cruz Azul. Pero ahora hubo un cambio rotundo de planes.

Así al menos lo informó recientemente el periodista Benjamín Bonhomme, quien a través de su cuenta de Twitter comunicó sin dudar que "el jugador no va a México", para después dar detalles de lo que será su futuro, donde seguirá en Macul a la espera de poder dar el salto al fútbol europeo.

El comunicador de ESPN detalló que Morales "post eliminatorias viajará a Europa a firmar por un club como jugador libre. Hasta junio seguirá en Colo Colo y luego parte". Y sobre su frustrada salida a tierras aztecas informó que "en Colo Colo no respondieron a la oferta que recibió y ese club se cansó. Si no firmaba libre, no hay oferta".

Eso sí, también reveló que el directorio de Blanco y Negro se reunió para discutir del tema y que la opción podría volver a activarse, y complementa que "la oferta es por 350 mil dólares, pero por ahora Morales se iría libre".

Cabe recordar que el ariete formado en el estadio Monumental ha mostrado sus condiciones con la camiseta alba marcando 11 goles en los 27 partidos que jugó en 2021, situación que también lo llevó a ser considerado por Martín Lasarte para la selección chilena en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Con la camiseta del Equipo de Todos en clasificatorias estuvo presente ante Brasil, Ecuador y Colombia, donde solo vio acción contra la Verdeamarelha y los pupilos de Reinaldo Rueda. Mientras que en la gira de amistosos ante México y El Salvador en Estados Unidos jugó ambos duelos y marcó un gol ante los aztecas.

De esta manera, ahora solo resta esperar a ver que sucederá con el futuro de Iván Morales, donde lo único confirmado por ahora es que no seguirá en el Cacique y busca equipo fuera de Chile para continuar su carrera.