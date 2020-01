Mario Salas tras su primer título con Colo Colo: "El equipo tuvo un instinto matador, estos jugadores demostraron jerarquía"

Colo Colo se coronó campeón de Copa Chile tras vencer por 2-1 a Universidad de Chile en el Superclásico y, con ello, Mario Salas dio su primera vuelta olímpica al mando del Cacique.

"Todos los partidos tienen oportunidad de mejora, pero analizar ahora no da. Lo que rescataría, más allá de lo estadístico, es la jerarquía, el compromiso, la capacidad de gol, porque no nos creamos muchas oportunidades", analizó el Comandante tras el compromiso.

Sobre Cortés, que viene siendo figura, recalcó que "Brayan es arquero de equipo grande, lo ha demostrado. Dos o tres acciones que nos dejan en cero y nos dan la opción de ganar el encuentro. Esas son las acciones que lo hacen de primer nivel".

Asimismo, destacó que "el año pasado teníamos como objetivo ganar la Copa Chile. Ahora toma un valor trascendental por la capacidad de los semifinalistas. Le da un valor mucho más grande. Si hubiese sido otros los equipos a lo mejor no tiene esta transcendencia. Pero con Colo Colo, la U, Unión que no juega y Católica es un plus. Le damos valor, nos medimos frente a dos equipos que serán protagonistas, que son de buen rendimiento, serán los equipos a vencer. Es posicionarse frente a una realidad que enfrentaremos en el año. La jerarquía de los jugadores está por sobre todo. La tapada de Brayan es hasta un punto de inflexión anímico. Los goles tuvieron poca diferencia, te habla de un instinto matador. Y luego se mantiene el cero casi todo el partido. Los datos dan oportunidades de mejora, pero las finales se ganan con este temple, coraje, voluntad y jerarquía. Y estos jugadores demostraron eso".

También tuvo palabras para los recién llegados. "Los refuerzos están demostrando que con su calidad Colo Colo tendrá más alegrías que penurias. Lo demuestran con esta capacidad, este don, este talento para ser un aporte", reflexionó.

Volviendo al análisis, Salas dijo que "me importa cómo se hacen las cosas. Colo Colo tiene definida una forma de jugar desde que estamos acá. Lo táctico y lo estratégico fue fundamental. Se dio el partido que queríamos que se diera. Con Católica generamos una situación distinta a la que están acostumbrados. Cuando asumimos el protagonismo ante la UC a través de concepciones de juego, tomamos el toro por las astas. Ante la U el partido se fue acomodando por momentos del juego. Cuando hacemos el gol, es otro partido y Colo Colo lo entiende así. Por eso la forma es importante en todo el partido. A veces no se puede mantener y por eso es importante lo que emocional que demostraron los jugadores".

"Lo primero es generar cooperativismo, cohesión, esta cuestión que somos un equipo y que está por sobre las individualidades. Cuando entendemos eso, entendemos que las decisiones del técnico serán en beneficio del equipo. Siempre haré jugar a los que estimen que están mejor", abundó.

Finalmente, el DT dijo que "nadie nos regaló nada. Con Puerto Montt perdimos por dos goles, remontamos y Darío (Melo) hace gran esfuerzo en la primera parte, del año pasado, él nos mantuvo en Copa Chile. Después tuvimos una llave que no fue tan estrecha como con Barnechea. Con Everton se ajusta de nuevo con un equipo muy distinto al de ahora. Y ahora chocamos con dos grandes equipos. Eso es un plus para este título".