Mario Salas descarta ayuda ante la UC: "No me afecta nada lo que pueda pasar con Colo Colo o los otros clubes"

El Campeonato Nacional regresa este fin de semana y el día domingo tendrá una jornada clave tanto en la parte alta como en el fondo. Huachipato visita a Universidad Católica buscando los tres puntos que los saquen de la zona de descenso directo y les permita respirar tranquilo en la última fecha.

Pero como son las vueltas de la vida, en caso de sacarle un punto a los Cruzados, el equipo Acerero podría darle una mano a Colo Colo. El Cacique y la UC están empatados en el liderato, por lo que podrían dejarle el título servido al ex equipo de Mario Salas.

En la previa del encuentro, el Comandante conversó en conferencia de prensa y dejó claro que pese a todo no piensa en ayudar a los Albos, desde donde se fue muy criticado. "No me genera absolutamente nada y no lo digo con un afán de soberbia. Nos importa lo que ocurre con Huachipato", lanzó.

Salas y los Acereros pueden robarle puntos claves a la UC, lo que dejaría al Cacique a un paso del título. "Me preocupa y estoy pendiente de nuestros rivales, pero no me afecta nada lo que pueda pasar con Colo Colo o los otros clubes grandes del país", recalcó.

"El foco y la atención está en nosotros, todo lo demás sería un gasto inútil de energía y preocuparse en vano por cosas que escapan a uno. Personalmente y lo digo de forma muy humilde, no me afecta en nada", agregó.

Respeto a Paulucci y la convicción de ganar

Mario Salas regresa a San Carlos de Apoquindo, donde consiguió títulos, pero ahora con el buzo de Huachipato. Justamente en la precordillera se encontrarán con Cristián Paulucci, uno que conoce bien la institución sureña, donde fue Gerente Deportivo hasta el 2019.

"Él también conoce más a los jugadoresporque estuvo acá y dejó una huella trascendental en el club. Estamos igualados en ese aspecto. Y hoy en día uno tiene tanto acceso a tantas cosas que el conocimiento que se puede tener de los jugadores es tan grande que esa brecha se acorta. Por mucho que no estés en el club al cual enfrentas, todo eso te permite conocer plenamente a los rivales", señaló el Comandante.

No obstante, Salas dejó en claro que solo piensa en vencer a la UC pero para salvar a Huachipato. "Nos sentimos capacitados para dar el golpe y estamos convencidos que podemos hacerlo. Tenemos las armas y herramientas para pararnos de igual a igual ante cualquier equipo y lo vamos a hacer. Estamos convencidos de nuestro poderío y conocemos nuestras debilidades. El objetivo es lograr el triunfo ante Católica que es realmente lo que nos sirve".

Huachipato está en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones y, por ahora, está descendiendo a la Primera B. Sin embargo, está a solo un punto de la zona de promoción y, en caso de ganar, se escaparía del fondo con solo una fecha por delante. ¿Logrará la hazaña que esquivó durante las últimas temporadas?