Marcos Bolados revela que la U peleó hasta el final y le subió la oferta para que no se fuera a Colo Colo, pero él prefirió cumplir su sueño

Marcos Bolados vive un buen presente junto a Colo Colo como titular del ataque de Gustavo Quinteros, en la cerrada lucha con Universidad Católica por el título del Campeonato Nacional 2021. Por otro lado, este jueves 18 de noviembre el delantero albo será el protagonista del nuevo capítulo de Sabor a Gol, el programa de cocina de TNT Sports.

Desde el canal responsable de la transmisión del fútbol chileno y los partidos de la selección compartieron un adelanto de lo que será la amena conversación de Bolados con el chef Tomás Olivera.

“Ronaldinho era mi ídolo de infancia, siempre veía sus videos de Joga Bonito. Actualmente, Pablo Solari me ha sorprendido mucho, es rápido y joven”, dice Bolados consultado sobre su gran espejo en el fútbol. ¿Y los rivales? “Siempre me gustó jugar contra Jean (Beausejour), es el defensa más difícil en pasarse del fútbol chileno. Es grande y potente. Era el mayor desafío pasarse o tratar de pasarse a Bose. La semana previa, si sabías que tenías que enfrentarlo, había que prepararse”, agregó.

Por otro lado, contó que Universidad de Chile lo quiso hasta último minuto y los azules le pelearon sin éxito a Colo Colo el fichaje del entonces jugador de Deportes Antofagasta a mediados de 2016. El deseo de Bolados fue fundamental para desestimar la oferta del Chuncho y apuntarse al Cacique.

“Me llamaron de Colo Colo y había otro equipo interesado en mi pase: Universidad de Chile. La U me estaba coqueteando y hasta el último minuto me contactaron. Me ofrecieron más plata y todo para convencerme, pero yo quería venir a Colo Colo, era un sueño”, explicó el nortino.

Por último, Marcos Bolados sentenció que “celebré más el salvarnos del descenso con Colo Colo que ganar el título con la Católica. Fue un momento trágico para nosotros y salir de ahí fue tranquilizador. Verle la cara a mis compañeros que sufrían. Fue más que lo otro, para mí. Veníamos súper mal. Al final fue como si hubiéramos ganado un campeonato”.

El canal de cable recordó que el nuevo capítulo de Sabor a Gol será transmitido este jueves a las 22:30 horas por TNT SPORTS HD, 3 y Estadio TNT SPORTS.