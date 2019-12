Marcelo Espina critica al periodismo: "Tiran 17 nombres y a alguno le pegan el balazo"

La búsqueda del centrodelantero parece ser la ultima operación que espera concretar Marcelo Espina para sentenciar el plantel de Colo Colo con miras al Campeonato Nacional y la Copa Libertadores.

El gerente deportivo del Cacique arribó al país la noche de este jueves después de pasar la Navidad en Argentina, y abordó los lineamientos que tiene para la definición del nombre del sucesor de Esteban Paredes en el ataque albo.

Pero además explicó que no se trata de gastar de más. “Queremos un plantel que sea acorde en sus remuneraciones, que no haya desfase de un futbolista en relación a los demás. No es que el '9' va a ganar mucho más, va a estar dentro de lo normal", sentenció a La Tercera.

También manifestó su satisfacción por la llegada de cuatro refuerzos (César Fuentes, Miguel Pinto, Leonardo Valencia y Matías Fernández) y adelantó que está a punto de cerrar con las prioridades del técnico Mario Salas.

“Estamos avanzadísimos, hasta yo estoy sorprendido de que en tan poco tiempo hayamos cerrado lo que queríamos. Lo ideal es tener el ciento por ciento del plantel armado, pero estamos en un 95 ya”, agrego el Cabezón.

Finalmente, Espina envió un mensaje a los medios de comunicación en época de transferencias: "Hablaron de tantos nombres. A alguno le van a achuntar porque tiran 17 y a alguno el balazo se lo pegan", sentenció.