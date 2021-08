Colo Colo sufrió un duro revés este domingo luego de caer por la cuenta mínima ante Cobresal. Los albos no estuvieron claros a la hora de definir y terminaron perdiendo puntos importantes en la lucha por el liderato del Campeonato Nacional.

El cacique no encontró la forma de romper el muro minero, incluso con Gustavo Quinteros moviendo el tablero y enviando a Javier Parraguez a la cancha. No obstante el búfalo, como ha sido su paso por el club, no vio una y salvo el cabezazo que terminó en penal, no hizo más.

Pero en la banca de Colo Colo hay un jugador que está esperando su momento y así lo dejó claro este lunes. Luciano Arriagada, una de las promesas albas, se ilusiona con ser parte del equipo que está peleando el torneo y la Copa Chile.

Arriagada quiere sumar más minutos en Colo Colo. Foto: Agencia Uno

El tigre sorprendió tiempo atrás con sus apariciones goleadoras a último minuto, lo que le valió entre varias cosas, una nóminación a la selección chilena en la Copa América. Desde entonces ha estado pidiendo cancha, aunque Quinteros no lo ha hecho jugar como quisiera.

Es por ello que luego de la derrota de este domingo y el bajo nivel mostrado por Parraguez, Arriagada le dejó un claro mensaje a Quinteros. A través de sus redes sociales, el artillero publicó una imagen del felino que le da su apodo con un texto categórico: "Esperando el momento".

Por ahora, en Colo Colo siguen trabajando en la pelea por los títulos del fútbol nacional y su DT sigue esperando por el puntero izquierdo y el centrodelantero que lleva meses pidiendo.