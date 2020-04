Lucas Wilchez reitera su amor por Colo Colo: “Irme fue una decisión apresurada y quizás una de las peores sino la peor”

El recordado futbolista argentino Lucas Wilchez se dio tiempo para conversar con radio Agricultura sobre su paso en Colo Colo (2010 al 2012) y volvió a mencionar que fue “la peor” decisión dejar el club, además de destacar que en su carrera fue el “mejor equipo donde rendí”.

“Tengo los mejores recuerdos del club, de la gente que me abrió las puertas para estar en Chile. Dejé muchos amigos y lo pasé muy bien (…) Aún mantengo contactos con el Chapa Fuenzalida, con Miralles, Matías Quiroga, Chino Millar, Miguel Riffo, tengo muchos amigos para nombrar. Había un buen grupo”, partió señalando.

Al ser consultado sobre su partida del club, señaló que “irme de Colo Colo fue una decisión apresurada y quizás una de las peores sino la peor. En ese momento, irme a préstamo no me gustó y preferí rescindir contrato”. No obstante, admitió que “en mi carrera, donde mejor rendí fue en Colo Colo".

El volante argentino estuvo durante dos años en Colo Colo. (FOTO: Agencia Uno)

Sobre su experiencia en el Cacique, mencionó que “estuve dos años en el club y cambiamos cuatro veces de técnico. Eso en el jugador genera algo", agregando que "con Diego Cagna estábamos tranquilos, no relajados. Ese torneo se nos escapó al final, pero son cosas del fútbol", sentenció.

El volante argentino alcanzó a disputar 75 partidos con la camiseta del Popular y marcó en nueve ocasiones. Actualmente, defiende los colores de Club Almagro de Argentina.