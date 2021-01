Pollo Véliz y su gran miedo: "Sería una pesadilla que Colo Colo dispute la permanencia con su archirrival"

Colo Colo está luchando por no descender. El Cacique de momento está fuera de todo peligro, pero aún le quedan cuatro finales y Coquimbo debe ponerse al día. La Universidad de Chile vive una situación parecida, pero en la tabla de los promedios, ya que ahora está antepenúltimo y jugando un partido de definición.

El Superclásico por la permanencia es posible, para aquello Iquique tendría que terminar último en ambas tablas, Colo Colo penúltimo del Campeonato Nacional y la Universidad de Chile mantenerse antepenúltima en los promedios.

Leonardo Véliz no quiere ver un Superclásico por mantenerse en Primera y revela su gran miedo: "Sería una pesadilla histórica que Colo Colo llegue a disputar la permanencia con su archirrival. Perder con la U e irse al descenso es de las mayores torturas que puede haber en una institución", dijo el referente en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

En ese escenario, el Pollo asegura que le gustaría estar en la situación del plantel: "No me imagino un partido así, lo que uno sueña es jugar contra la U peleando el campeonato, pero no aferrararse con dientes y muelas a salvar la categoría. Ese partido no me gustaría jugarlo".

Colo Colo y la Universidad de Chile pueden enfrentarse en un inédito partido de definición por no descender

Colo Colo recibirá a Unión La Calera el domingo a las 18:30 en el estadio Monumental, buscando encaminar la salvación. Por su parte, la Universidad de Chile visitará a Coquimbo el viernes a las 19:00 en el Francisco Sánchez Rumoroso.