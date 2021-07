Leonardo Gil valora el empate de Colo Colo ante la UC: "Venimos sin perder y eso da confianza"

Colo Colo no pudo tener revancha ante Universidad Católica y se resignó a un empate sin goles en el Campeonato Nacional. Los albos fueron superiores en el trámite durante los 90' minutos pero no tuvo efectividad a la hora de definir, dejando pasar la chance de escalar a la parte alta de la tabla.

Pero más allá de lo que no se logró, en el cacique sacan cuentas alegres al mantenerse invictos sin derrotas desde hace ocho fechas. El equipo de Gustavo Quinteros no ha perdido hace varios partidos y eso se valora, tal como lo dejó claro Leonardo Gil.

El colorado aseguró a TNT Sports que pese a no llevarse los tres puntos, siguen sin saber de caídas. "El objetivo es retomar arriba, tenemos como objetivo el Campeonato y la Copa Chile, estamos dando el máximo. Hoy era una linda medida y no pudimos sacar un buen resultado, pero no se perdió. Esto es largo, falta mucho. Venimos sin perder y eso da confianza".

Gil destacó el invicto de ocho fechas sin derrotas de Colo Colo. Foto: Agencia Uno

Por otro lado, Gil reconoció que querían la victoria. "Un poco disconforme con el empate. En el primer tiempo llegamos un par de veces más que ellos, no sé si tan claro, pero sí nos aproximamos más. En el juego tuvimos la pelota, ellos venían de jugar y debíamos meter intensidad".

"Se cansaron, tuvieron la mala suerte de la lesión de Gonzalo Tapia y lo último fue casi todo nuestro. Sabor amargo, vinimos a ganar el partido", agregó el volante albo.

Ante la UC, Gil jugó más adelantado y casi como el enlace con los delanteros, un puesto al que cada vez le agarra más el gusto. "Es una posición nueva para mí. Para estar en un alto nivel hay que acostumbrarse a nuevos puestos. Me sienta bien jugar de doble contención porque lo hice siempre, pero acá habilito o pateo más porque estoy más cerca. El equipo hizo un gran partido".

Finalmente aplaudió el arengazo del viernes, donde cientos de hinchas llegaron a motivar al plantel. "Colo Colo es un equipo grande, con mucha historia, debemos estar a la altura, trabajar y luchar para dejarlo donde se merece. Agradezco a la gente que nos fue a dar apoyo, hay una energía muy buena y vamos por buen camino".